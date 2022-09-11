Знищена російський військовий літак

Військові льотчики держави-терориста Росії, які здійснювали пуски ракет по території України, вже обговорюють втечу і переховування від міжнародного правосуддя. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«На тлі відступу російської армії у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя.

Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки, зазначають у ГУР.

Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони з дислокацією у Єкатеринбурзі та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що від початку вересня ЗСУ вже звільнили від російських загарбників понад 3 тис. км українських територій. На Харківському напрямку ЗСУ просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.