Напередодні українська ППО збила всі 5 ракет, які вночі росіяни запустили по Дніпру

На сьогодні від 50% до 70% ворожих ракет українські захисники збивають засобами ППО: за допомогою авіації та зенітних ракетних підрозділів. Він зазначив, що Україні бракує новіших систем, без яких важко досягнути більшої ефективності.

«На жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО», – розповів АрміяІнформ начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.

Відповідаючи на запитання про ситуацію у столиці, Жирнов зауважив, що «більш-менш спокійна ситуація – це кропітка праця військових, правоохоронців, працівників критичної інфраструктури міста».

«Те, що в нас немає терактів, і не працюють ДРГ противника − заслуга тих людей, які запобігають цим діям», – сказав він.

До слова, вчора українська ППО збила всі 5 ракет, які росіяни запустили вночі по Дніпру.

У неділю, 4 вересня, голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук повідомив, що ППО «Схід» збила ворожу ракету «Калібр», що летіла над Криворізьким районом.

«Якщо артилерія — бог війни, то ППО «Схід» — справжні вартові неба. Кожна збита ракета ворога – це результат напруженої та героїчної роботи українських зенітників. Напруженої, бо ваша праця не знає перепочинку та вихідних. Героїчної, тому що системи ППО – перші у списку цілей для ракетних ударів», – зазначив Микола Лукашук.

Зазначимо, що з початку доби неділі, 4 вересня, ворог обстріляв українські території ракетами різних типів повітряного та наземного базування, а саме: керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-31, протикорабельними П-800 «Онікс» та крилатими ракетами «Іскандер-К».

Нагадаємо, сьогодні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення російські військові випустили по Україні 3,5 тис. ракет.