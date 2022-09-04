Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що війська держави-терориста Росії випустили по Україні з початку широкомасштабного вторгнення 3,5 тис. ракет. Такі дані оприлюднило Управління СтратКом ЗСУ у Telegram.

За словами міністра, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.

«Близько 200 тис. км2 території нашої країни потребує розмінування», – додав він.

При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тис. боєприпасів та понад 2 тис. авіабомб.

«Наслідки рашистських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття», – додали в СтратКомі.