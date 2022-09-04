З початку вторгнення росіяни випустила по Україні 3500 ракет
Близько 200 тис. кв. км. території України потребує додаткового розмінування
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що війська держави-терориста Росії випустили по Україні з початку широкомасштабного вторгнення 3,5 тис. ракет. Такі дані оприлюднило Управління СтратКом ЗСУ у Telegram.
За словами міністра, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.
«Близько 200 тис. км2 території нашої країни потребує розмінування», – додав він.
При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тис. боєприпасів та понад 2 тис. авіабомб.
«Наслідки рашистських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття», – додали в СтратКомі.
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