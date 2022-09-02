На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні
Єгер загинув на місці події, лісничого доставили у лікарню
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні. У Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства повідомили, що в наслідок вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення.
«Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства», – зазначено у повідомленні.
Відомо, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.
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