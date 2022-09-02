На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні. У Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства повідомили, що в наслідок вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення.

«Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства», – зазначено у повідомленні.

Відомо, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.