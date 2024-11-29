Візуалізація майбутнього артцентру у бізнес-кластері «Промприлад. Реновація»

На заводі «Промприлад» в Івано-Франківську відкриють новий артцентр, який займатиме три поверхи й площу 1350 м². Про це у коментарі «УП.Культура» розповіла дослідниця Ксенія Малих, яка очолить артцентр.

«Вхід на Промприлад буде через артцентр, що не є випадковим. Головна ідея артцентру полягає в тому, аби створити нову модель сталої інституції сучасної культури в Україні, яка відповідатиме історичному моменту і викликам, в яких ми зараз живемо. Тому головною цінністю проєкту визначені спільноти, а не, наприклад, масштабні виставки», – розповіла Ксенія Малих.

За її словами, арцентр запускатимуть поступово. Спочатку розроблятимуть проєкт «Музей Промприладу». Ксенія Малих розповіла, що там досліджуватимуть спадок заводу та те, як промислові об'єкти впливають на міста і стають частиною спадщини. Наступним етапом є запуск школи культурних практиків. Архітектурний проєкт розробляло київське бюро «Форма», яке раніше вже працювало над ревіталізацією бізнес-кластеру «Промприлад. Реновація».

Додамо, що Ксенія Малих, яка очолить артцентр, дев'ять років працювала у київському PinchukArtCentre й керувала дослідницькою платформою. Вона була співкураторкою проєкту «З України: сміливі мріяти» на Венеційській бієнале 2024 року.

Нагадаємо, що бізнес-кластер «Промприлад. Реновація» працює в Івано-Франківську з 2017 року на вулиці Академіка Сахарова, 23. На «Промприладі», де колись існував завод, працюють локальні бізнеси, фудмаркет, коворкінг, танцювальна школа, міський відділ роботи з інвестиціями тощо.