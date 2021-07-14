Тіло підлітка знайшли в закинутій будівлі під завалами цегли

15-річну жительку села Шатрища Коростенського району на Житомирщині підозрюють у причетності до вбивства 14-річного жителя сусіднього села Сингаїв. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Як розповіли у відомстві, близько 7:00 ранку 13 липня до поліції звернулась жителька села Сингаїв із повідомленням про те, що напередодні увечері пішов з дому і не повернувся її 14-річний син.

Через кілька годин після початку пошуків правоохоронці знайшли тіло хлопця неподалік села у закинутій будівлі під завалами цегли. Під час огляду місця події та тіла загиблого було встановлено, що причиною його смерті стали ножові поранення в груди та шию.

Під час розслідування обставин вбивства слідчі зібрали докази причетності до смерті підлітка 15-річної дівчини, з якою той зустрічався. Поліцейські встановили, що близько 20:00 12 липня у закинутій будівлі (де хлопця і знайшли) вони зустрічалися та між ними виник конфлікт.

відео Нацполіції

«Початкові покази дівчини були нещирими. Вона кілька разів змінювала версії, а тому мотиви вчинення убивства хлопця будуть встановлені у ході подальшого розслідування. Під час слідчих дій і з місця події, і з обійстя підозрюваної ми вилучили докази причетності її до скоєння тяжкого злочину. Попередньо відомо, що останнім часом у неї із загиблим нині юнаком були неприязні стосунки. Також ми вживаємо заходів для встановлення можливих співучасників злочину», – повідомив начальник главку поліції Житомирщини Юрій Олійник.

Наразі дівчина затримана, їй оголошено про підозру в умисному вбивстві. Тривають необхідні слідчо-розшукові дії. За чинним законодавством за вчинене дівчині може загрожувати до 15 років позбавлення волі.