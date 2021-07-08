Таксист з чотирма ножовими ранами лежав на вулиці неподалік від свого авто

Вночі 8 липня у селі Наварія львівському таксистові завдали чотири удари ножем. Пораненого чоловіка на вулиці виявив перехожий, неподалік від його автомобіля BMW.

Випадок трапився вночі. Таксист їхав на виклик. А близько другої години у поліцію зателефонував місцевий мешканець, який помітив про пораненого.

«Це 32-річний львів’янин, який працював таксистом. Чоловіка госпіталізували в реанімацію, медики виявили на його тілі чотири ножових поранення в груди та живіт», – повідомили у поліції.

Наразі невідомо, чи був нападник один чи декілька і які їхні мотиви. Поліцейські ще не опитали постраждалого, оскільки він в реанімації. Так само невідомо, яку суму грошей з собою мав таксист чи його пограбували.

Поліція проводить першочергові слідчі дії.