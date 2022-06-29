Дрогобиччанина Дмитра Мацигіна затримали біля Приміського вокзалу у Львові

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним у замаху на вбивство 21-річного дрогобиччанина, який кілька разів вдарив ножем львівського таксиста. У суді він розповів, що зробив це, оскільки не мав грошей, щоб розрахуватись за поїздку. Суд призначив нападнику вісім років тюрми.

Як вказано у вироку суду, вночі 8 липня 2021 року на той час ще 20-річний Дмитро Мацигін хотів поїхати зі Львова у Солонку, щоб зустрітись з дівчиною. Він викликав таксі через сервіс 838, замовлення прийняв 32-річний львів’янин на BMW. Він привіз клієнта до вказаного місця, однак у нього змінились плани і він захотів поїхати одразу у село Наварія. Там Дмитро Мацигін дістав ніж та наніс вісім ударів по тілу водія, після чого втік.

Пораненого 32-річного львів’янина врятував водій, який проїздив повз, побачив закривавленого чоловіка і виклав поліцію та медиків. У чоловіка були множинні ножові поранення грудної клітки, черевної порожнини, що відноситься до тяжких травм з небезпекою для життя. Пораненого доставили у реанімацію.

Дрогобиччанина Дмитра Мацигіна затримали того ж дня біля Приміського вокзалу у Львові. У суді він частково визнав свою провину, визнавши, що він умисно спричинив тяжке ушкодження, проте заперечив, що намагався вбити водія.

Дмитро Мацигін розповів, що у ту ніч , приблизно о 01:00, він захотів поїхати до знайомої дівчини, яка живе у Солонці. Він приблизно знав, де вона живе, та стверджує, що дівчина мала оплатити вартість його проїзду, бо в нього не було грошей. Проте дівчина до нього не вийшла. Після цього Дмитро Мацигін вирішив поїхати до іншої дівчини, яка живе у с. Наварія і яка теж до нього не вийшла. Приїхавши на місце, він помітив, що двері авто заблоковані, а у нього немає грошей для розрахунку (він сподівався, що за нього заплатять дівчата). Дмитро Мацигін розповів, що почав наносити удари по тілу таксиста ножем-брелком та вибіг з таксі.

У суді дівчина, що живе у Наварії, розповіла, що вона познайомилась з Дмитром Мацигіним у соцмережах, вони спілкувались кілька місяців, але ніколи не бачились вживу. У ту ніч він їй подзвонив і сказав, що їде до неї і що у нього немає грошей, він попросив, щоб вона до нього вийшла. Він не знав її точної адреси і дівчина сказала, що нікуди виходити не буде. Після цього він ще раз їй подзвонив, сказав, що він п’яний і підрізав таксиста, а також, що тікає по полю.

Дмитра Мацигіна судили за статтями про замах на вбивство. Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мусієвський визнав його винним у замаху на вбивство та ув’язнив на вісім років тюрми. Його також зобов’язали виплатити водію таксі 115 тис. грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.