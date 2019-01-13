На Житомирщині перша парафія УПЦ (МП) вирішила перейти до ПЦУ

Місцеві мешканці побоюються провокацій з боку Московського патріархату

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 08:1918980

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На Житомирщині перша парафія УПЦ (МП) вирішила перейти до ПЦУ

У Житомирській області перша парафія вирішила перейти з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Таке рішення ухвалила парафія Свято-Миколаївського храму в селі Ворсівка Малинського району, повідомив місцевий сайт «ІнфоМалин».

«Перша ластівка. Тільки що Ворсівська громада перейшла в лоно української церкви», - заявив у Facebook лідер місцевого осередку партії «Свобода» Микола Полиновський.

Він також заявив, що в неділю можливий приїзд «московських гостей із Житомира», котрі спробують захопити храм.

Це пов'язано з тим, що настоятель храму отець Василь (Симчук) не підтримав рішення парафії.

Інформацію про перехід парафії до ПЦУ підтвердив у Facebook архієпископ УПЦ (МП) Йона (Черепанов).

Зазначимо, що до ПЦУ перейшли вже близько 50 парафій УПЦ (МП) по всій Україні.

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