На Житомирщині перша парафія УПЦ (МП) вирішила перейти до ПЦУ
Місцеві мешканці побоюються провокацій з боку Московського патріархату
У Житомирській області перша парафія вирішила перейти з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Таке рішення ухвалила парафія Свято-Миколаївського храму в селі Ворсівка Малинського району, повідомив місцевий сайт «ІнфоМалин».
«Перша ластівка. Тільки що Ворсівська громада перейшла в лоно української церкви», - заявив у Facebook лідер місцевого осередку партії «Свобода» Микола Полиновський.
Він також заявив, що в неділю можливий приїзд «московських гостей із Житомира», котрі спробують захопити храм.
Це пов'язано з тим, що настоятель храму отець Василь (Симчук) не підтримав рішення парафії.
Інформацію про перехід парафії до ПЦУ підтвердив у Facebook архієпископ УПЦ (МП) Йона (Черепанов).
Зазначимо, що до ПЦУ перейшли вже близько 50 парафій УПЦ (МП) по всій Україні.