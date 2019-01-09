Шість громад УПЦ (МП) на Хмельниччині приєднались до ПЦУ

Настоятелем в усіх шести парафіях є протоієрей Віталій Олійник

СуспільствоАндрій Стець, 9 січня11770

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На Хмельниччині до Помісної церкви приєдналися шість релігійних громад УПЦ (МП). Про це повідомив єпископ Православної церкви України, а в минулому архієрей Української православної церкви Київського патріархату, митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота в Facebook.

За його словами, настоятелем в усіх шести парафіях є протоієрей Віталій Олійник.

Йдеться про православні громади сіл: Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка та Присілки.

Як інформував ZAXID.NET, настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму УПЦ (МП) Горохівського району Волинської області Павлу Кліцуку заборонили нести службу через бажання приєднатися до Православної церкви України.

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