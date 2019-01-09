Священику УПЦ (МП) на Волині заборонили служити через намір приєднатися до ПЦУ

Павлу Кліцуку заборонено відправляти богослужіння через «ухилення в розкол»

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 16:087000

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Священику УПЦ (МП) на Волині заборонили служити через намір приєднатися до ПЦУ
фото ілюстративне
Відповідний указ 8 січня підписав керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП) єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл

Настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму Горохівського району УПЦ (МП) Павлу Кліцуку заборонили нести службу через бажання приєднатися до Православної церкви України. Про це у середу, 9 січня, повідомило інформаційне агентство «ВолиньPost».

Як повідомляється, відповідний указ напередодні підписав керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП), єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

В указі йдеться про те, настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму села Мерва Горохівського району Павлу Кліцуку заборонено відправляти богослужіння через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».

Як прокоментував ситуацію прес-секретар Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський, під «ухиленням в розкол» мається на увазі те, що настоятель виявив бажання приєднатися до Православної церкви України.

«Оскільки ПЦУ поки не створена як юридична особа, то я не знаю, куди він хотів приєднатися. Але так, як однією з пов'язуючих ланок з ПЦУ є Київський патріархат, то, напевно, до Київського патріархату. Особисто він заявив, що за богослужіннями молиться за Епіфанія і Нафанаїла», - сказав Точинський і додав, що Кліцук більше не може звершувати службу в УПЦ (МП).

Нагадаємо, наразі по всій країні триває процес переходу церковних громад УПЦ (МП) до ПЦУ. Лише на Львівщині впродовж декількох днів про приєднання до ПЦУ оголосили 5 з 60 парафій УПЦ (МП).

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