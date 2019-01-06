Ще одна парафія УПЦ МП на Львівщині перейшла до помісної Православної церкви

Церква святої великомучениці Параскеви П'ятниці у селі Карів перейде до ПЦУ

Церква святої великомучениці Параскеви П'ятниці, що у селі Карів Сокальського району, перейде з УПЦ МП до помісної Православної церкви України (ПЦУ). Таке рішення церковна громада прийняла у неділю, 6 січня, повідомив депутат Сокальської районної ради Олег Кожушко.

Карівська парафія Московського патріархату стане уже п’ятою на Львівщині, що прийняла рішення перейти до ПЦУ. Напередодні такі рішення погодили найбільший храм УПЦ МП на Львівщині - церква Петра і Павла у Жовкві, а також церкви УПЦ МП у селах Піщани та Верчани (Стрийський р-н) та м. Угнів (Сокальський р-н).

Олег Кожушко повідомив, що настоятель церкви Московського патріархату у селі Карів Мирослав Кінас підтримав рішення парафіян про перехід до ПЦУ.

Додамо, що усього на Львівщині є 60 громад УПЦ МП. Процес переходу церковних громад УПЦ МП до ПЦУ триває по всій країні.