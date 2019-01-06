Православна церква в Україні отримала Томос про автокефалію

Сувій із Томосом про автокефалію УКраїни

Вселенський патріарх Варфоломій І урочисто вручив Томос про автокефалію главі Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Епіфанію. Церемонія відбулася під час відправлення святкової літургії у храмі Святого Георгія, повідомляє УНН.

Перед передачею Вселенський патріарх зачитав цей указ.

«Автокефальна Церква України визнає головою Святіший апостольський і патріарший Вселенський престол, як і інші Патріархи і Предстоятелі, і має разом з іншими канонічними обов’язками і відповідальностями, насамперед для збереження нашої Православної Віри неушкодженою та канонічної єдності і спілкування з Вселенським Патріархатом й іншими помісними Православними Церквами непорушними», – йдеться у документі.

На церемонії передачі Томосу також були присутні президент України Петро Порошенко та спікер ВРУ Андрій Парубій, а також представники Кабміну.

Щойно звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Автокефальна Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р.

Як пише «Українська правда», під час богослужіння патріарх Варфоломій передав митрополиту Епіфанію жезл митрополита і Томос про автокефалію Православної Церкви України.

«Як після темряви нічної знову сходить сонце, так і нині давня несправедливість завдяки мудрості вашої всехсвятості та священного синоду матері-церкви усунута, а справедливість відновлена… За підтримки української держави і нашого президента розділення усунуті, а єднання відновлено», – виголосив під час церемонії Епіфаній.

Він також звернувся до матері-церкви і всіх помісних церков з проханням молитися за мир в Україні.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після цього почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков.

Як інформує «Радіо Свобода», Томос про автокефалію для Православної церкви України 7 січня передадуть до собору Святої Софії в Києві. Після святкової літургії указ перенесуть для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожний охочий зможе його побачити в будь-який день з 8-ї години ранку до 18-ї години вечора.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Згідно з цим документом, Вселенський патріархат проголошує створену в межах України автокефальну Церкву своєю духовною донькою з кафедрою у Києві.