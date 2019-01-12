На Миколаївщині перша громада УПЦ (МП) перейшла до Православної церкви України
Суспільство — Андрій Стець, 12 січня8401
У Миколаївській області відбувся перший перехід громади з УПЦ (МП) до Православної церкви України. Про це священник кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері в Миколаєві Олександр Ципляк написав у Facebook.
За словами священнослужителя, рішення про перехід до Православної церкви України громада села Тімірязівки ухвалила 11 січня. Це перший випадок переходу громади УПЦ (МП) до ПЦУ в Миколаївській області.
«Звершилось! Громада Тімірязівки - ПЦУ», - написав Ципляк.
Як інформував ZAXID.NET, раніше настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму УПЦ (МП) Горохівського району Волинської області Павлу Кліцуку заборонили нести службу через бажання приєднатися до Православної церкви України.
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