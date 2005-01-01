На Житомирщині під час аварії колоди з лісовоза влетіли в салон автобуса

Колоди з вантажівки пробили лобове скло автобуса з людьми, який їхав позаду

На Житомирщині сталася ДТП, під час якої пасажирський автобус зіткнувся з лісовозом, про це повідомила місцева поліція. Зазначається, що інцидент стався на автодорозі Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі.

Згідно із попередньою інформацією, водій автобуса Setra не впорався з керуванням та зіткнувся з причепом вантажівки ЗІЛ, що рухалась попереду та везла дерев’яні колоди.

Унаслідок ДТП постраждало шість пасажирів з 38-ми, а одну жінку довелося госпіталізувати у важкому стані. Постраждали – жителі Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.

Автобус із пасажирами в'їхав у лісовоз, фото поліції

«У більшості діагностовано забої, садна, різані рани та інші травми і призначено амбулаторне лікування. 56-річну жінку, жительку Тернопільщини, було госпіталізовано з попереднім діагнозом струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, контузія лівого ока», — наголосили в поліції.

Очевидці повідомили, що проїжджу частину було всіяно колодами, дві з яких пробили лобове скло автобуса та потрапили углиб салону.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.