Троє жителів Житомирської області 1 квітня зазнали опіків через спалювання сухої трави. Поліція попередила, що такі дії можуть призвести не лише до поранень, але й до масштабних пожеж та великих штрафів. Про це повідомила прес-служба поліції Житомирщини.

Так, увечері 1 квітня правоохоронці отримали повідомлення про госпіталізацію з опіками двох жителів одного із сіл області.

За попередньою інформацією, 80-річний пенсіонер спалював траву на присадибній ділянці. У цей час йому стало погано і він втратив свідомість.

78-річна дружина пенсіонера намагалась загасити полум’я, яке вже перекинулося на чоловіка, однак теж отримала опіки. Зрештою у чоловіка медики діагностували ураження близько 70-90% тіла, у жінки – 40%.

Цього ж вечора до іншої лікарні області з опіками доставили 61-річного жителя одного із сіл. Він також спалював траву на власній присадибній ділянці.

Коли вогонь почав розповсюджуватися і на територію його сусідів, чоловік спробував самостійно загасити пожежу. Зрештою він отримав опіки 40% тіла.

До слова, через пожежі сухої трави на Львівщині згоріли автомобіль та господарська будівля

Загалом за добу рятувальники гасили 87 пожеж в області.

У травні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за паління трави. Відтоді за самовільне випалювання рослинності або її залишків можуть оштрафувати на 3060-5100 гривень, а за забруднення повітря загрожує штраф 30600-61200 гривень чи обмеження волі до трьох років.

За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу доведеться заплатити від 91800-153000 гривень або навіть отримати обмеження волю від 2 до 5 років.