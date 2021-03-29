Щороку у весняний період збільшується кількість пожеж

За минулі вихідні (27 та 28 березня) в Київській області рятувальникам довелося гасити 169 пожеж через спалювання населенням сухої трави та сміття. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли рятувальники, із 169 пожеж 148 були спричинені загорянням трави і ще 15 — загорянням сміття. Ділянки загальною площею у 330 гектарів горіли в Києво-Святошинському, Білоцерківському, Вишгородському, Баришівському, Володарському, Яготинському, Іванківському, Бородянському, Тетіївському, Ставищенському районах та в місті Узині.

У ДСНС зазначають, що щороку у весняний період кількість пожеж збільшується й однією з причин цьому є людський фактор.

«Це не кадр з фільму жахів, це гірше, це наша реальність, у якій на 90 % винні ми самі, наша безвідповідальна поведінка! Підтверджує це вкрай сумна статистика служби з надзвичайних ситуацій», – пишуть в ДСНС.

відео ДСНС

У ДСНС вкотре закликали населення до здорового глузду, нагадуючи, що спалювання сухої рослинності стає причиною лісових пожеж. Також рятувальники просять відпочивальників на природі стежити за вогнем при розпалюванні багать.

Як інформував ZAXID.NET, 19 лютого 2021 року Верховна Рада збільшила штрафи за випалювання лісів, рослинності і торфовищ. Закон збільшує чинні штрафи за знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних насаджень. Винуватцям пожеж загрожує штраф до 153 тис. грн.

Минулих вихідних на Закарпатті через паліїв сухостою горіла «Долина нарцисів».