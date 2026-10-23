Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі

Поліція Житомирської області затримала 17-річну дівчину, яку підозрюють у допомозі російській ФСБ отруювати українських військових. За вказівкою росіян вона фасувала та надсилала наркотики військовим, за що їй обіцяли 5000 грн, повідомили у пресслужбі Нацполіції у пʼятницю, 23 жовтня.

За даними слідства, дівчина отримала вказівки від російського куратора фасувати та надсилати наркотичні засоби, зазначаючи вигадану інформацію про відправника. За це російський куратор обіцяв їй щонайменше 5000 грн. Наркотики, які вона надсилала, безкоштовно пропонували українським військовим російські спецслужби.

«Організатори зв’язувалися з військовими через телеграм і пропонували безкоштовні наркотики. Після отримання посилок давали вказівку вжити їх на камеру. Отримувачі не знали, що в капсулах міститься смертельна доза метадону», – повідомили у пресслужбі поліції.

Дівчина надсилала наркотики під фейковими іменами на замовлення ФСБ

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Внаслідок цього від отруєння на Житомирщині загинули двоє військових, які перебували у СЗЧ. Під час розслідування вбивств правоохоронці зʼясували, хто ще отримав посилки з наркотиками, та запобігли ще чотирьом смертям. За даними поліції, пакунки з метадоном мали отримати чинні військові на Буковині, Прикарпатті, Запоріжжі та Кіровоградщині.

Підлітку затримали та повідомили їй про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою. Крім того, їй інкримінують пересилання наркотиків та психотропних речовин з метою збуту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. За даними поліції, триває перевірка щодо можливої причетності підлітки до інших злочинів.