Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення

У Бердичеві Житомирської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які вимагали гроші в цивільної дружини військового. Зловмисники погрожували 41-річній жінці фізичною розправою. Про це у п’ятницю, 1 листопада повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції Житомирщини.

За даними правоохоронців, ідея незаконного заробітку належить 41-річному жителю Бердичева, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. До співпраці він залучив 39-річного знайомого.

У серпні 2024 року зловмисники призначили жінці зустріч, під час якої вимагали в неї нібито борг у 50 тис. грн. Наявність заборгованості жінка заперечувала, однак рекетири пригрозили їй фізичною розправою та шантажували розголошенням особистої інформації.

Під тиском жінка передала чоловікам 10 тис. грн. За даними Офісу генпрокурора, для цього вона взяла позику у ломбарді під заставу ноутбука.

«Підозрювані вимагали передати решту грошей, а в разі звернення до правоохоронців – погрожували фізичним насильством. Також встановили остаточний термін сплати коштів», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали чоловіків, під час передачі їм ще частини грошей – 10 тис. грн. Їм оголосили про підозри у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України). Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.