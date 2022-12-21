Оглядове колесо на майже темному Подолі. Київ, 23 листопада 2022 року

На знак солідарності з Україною визначні об'єкти та пам’ятки у країнах з усього світу вимкнуть освітлення ввечері, 21 грудня. Це відбудеться в межах кампанії #LightUpUkraine. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, йдеться про знамениту арку лондонського стадіону Вемблі, Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр та оглядову телекомунікаційну вежу Сі-Ен Тауер у Торонто.

«Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемогу Україні!» — написав у Twitter екс-прем'єр Британії Борис Джонсон.

Мета кампанії – зібрати 10 млн доларів через платформу UNITED24 для купівлі тисячі генераторів, щоб забезпечити українські лікарні електроенергією взимку.

За словами організаторів, українським медикам доводиться рятувати життя та проводити складні операції за допомогою ліхтарика, і це створює додаткову загрозу для життя людей.