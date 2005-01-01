На Золочівщині монастирю повернуть приміщення, де містився протитуберкульозний диспансер

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 17:452370
На Золочівщині монастирю повернуть приміщення, де містився протитуберкульозний диспансер
фото Володимира Гірняка
У с. Словіта на Золочівщині відновлять монастир УГКЦ

Приміщення колишнього протитуберкульозного диспансера у с. Словіта в Золочівському районі передадуть Львівській архиєпархії УГКЦ для відновлення монастирю Воздвиження Чесного Хреста, який діяв тут до 1946 року. Про це у п’ятницю, 12 січня, повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

«Монастир Воздвиження Чесного Хреста, що на Золочівщині у с. Словіта, отримає друге життя – із комунального приміщення буде передане у власність церкви. А ще донедавна воно використовувалось як фтизіатричний заклад, який на сьогодні став не потрібен медицині Львівщини», – написав Володимир Гірняк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, про повернення приміщень монастиря до Львівської облради неодноразово зверталися монахи та особисто Любомир Гузар, архиєпископ УГКЦ у 2005-2011 роках.

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