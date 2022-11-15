У Тернополі до кінця року встановлять десять бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Йдеться про ті зупинки, де зазначай найбільше скупчення людей і де в найближчій досяжності немає бомбосховищ. Точних адрес поки що не публікують.

Про встановлення укриттів прес-служба Тернопільської міськради повідомила у вівторок, 15 листопада. Зазначається, що всередині сховищ буде близько 20 місць для сидіння, однак у разі потреби приміщення зможе вмістити більше людей.

«З метою безпеки громадян десять спеціалізованих укриттів буде встановлено на зупинках громадського транспорту, де спостерігається велика кількість людей і поруч немає сховищ. Один із місцевих виробників займається проектною документацією та сертифікацією об’єкта. Реалізувати таку ініціативу заплановано вже цього року», – зазначив мер Тернополя Сергій Надал.

Міська влада вже визначила місця для облаштування таких укриттів без шкоди для мереж та без створення зайвих перешкод для пішоходів і транспорту. При необхідності кількість укриттів на зупинках буде збільшена. Після завершення воєнного стану сховища планують використати «для інших мирних цілей».

Зазначимо, що у серпні цього року перше укриття на зупинці громадського транспорту встановили у Харкові. Залізобетонна конструкція вміщає близько півсотні людей. Всього у Харкові планують облаштувати 25 таких укриттів.

У жовтні модульні укриття почали встановлювати також на Львівщині. Бетонні бункери, вартістю понад 200 тис. грн, вже облаштувал​и у Великомостівській громаді біля тих шкіл і дитсадків, які не мають сховищ.