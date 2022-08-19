Одночасно перебувати у такому укритті зможе близько 50 людей

У п’ятницю, 19 серпня, у Харкові поблизу однієї з зупинок встановили укриття для пасажирів громадського транспорту. Про це повідомляє «Суспільне».

В залізобетонному укритті 12 сидячих місць та екран з камерами відеоспостереження. Також на зупинці близько 100 кг піску для гасіння займань. Одночасно перебувати у такому укритті зможе близько 50 людей.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, такі зупинки будуть розташовані поряд із павільйонами зупинок. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Загалом таких зупинок планується встановити 25 штук.

відео «Суспільного»

«Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проекту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста», – розповів художник Ярослав Єфремов, який малює мурал на стінах зупинки.

Перша безпечна зупинка, де можна перечекати повітряну тривогу, з'явилась у Харкові.



Тут є WI-FI та відеоспостереження. Про прибуття транспорту можна дізнатися від диспетчера або побачити монітор. pic.twitter.com/ojiCnklI4Q — Накипіло (@nakipeloua) August 19, 2022

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російської армії 20 липня у Харкові на зупинці загинули троє людей. Після цього міська влада просить жителів за можливості не користуватися наземним транспортом вранці під час тривог і перебувати в укриттях.