Харків страждає через те, що залишається в межах досяжності більшості видів російської артилерії

Війська держави-терориста Росії активізувала удари по Харкову, жертвами яких стають мирні жителі, з метою змусити Україну утримувати значні збройні сили на цьому напрямку і не перекидати їх на інші ділянки фронту. Про це йдеться у зведення розвідки Великої Британії.

Як повідомляється, попри те, що лінія фронту на Харківському напрямку мало зрушила від травня, друге місто України було одним із тих, що найбільше обстрілювали росіяни з початку широкомасштабного вторгнення.

Розташований приблизно за 15 км від лінії фронту Харків страждає через те, що залишається в межах досяжності більшості видів російської артилерії.

«Реактивні установки залпового вогню і, як правило, неточна зональна зброя спричинили спустошення у значній частині міста», – пояснили у британській розвідці.

Також зазначається, що російські сили порівняно легко утримують позиції на Харківському напрямку, але продовжують проводити «локальні рейди та перевіркові атаки проти Сил оборони України».

«Ймовірно, росіяни намагаються змусити Україну залишити значні сили на цьому фронті, щоб не допустити їхнього використання для контрудару десь іще», – вважають в розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, що після російських ракетних ударів по Харкову, що сталися 17 серпня, загинули 17 людей, зокрема 13-річний хлопчик, ще 42 людини поранені.