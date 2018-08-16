НАБУ оскаржило догану Назару Холодницькому в Верховному суді

СуспільствоАндрій Стець, 16 серпня1070

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Національне антикорупційне бюро оскаржило у Верховному суді догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це пише «Українська правда» з посиланням на директора НАБУ Артема Ситника.

За його словами, дата розгляду позову ще не визначена.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня рекомендувала винести догану, але не звільняти керівника САП Холодницького із займаної посади за скоєний дисциплінарний проступок.

Скаргу в КДКП подали генеральний прокурор Юрій Луценко і директор НАБУ Ситник. Вони звинуватили керівника САП в дисциплінарних правопорушення після того, як були оприлюднили записи, зроблені в робочому кабінеті Холодницького.

За словами директора НАБУ Ситника, на записах йдеться про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на посадових осіб та суди для прийняття ними певних рішень. Також було зафіксовано підбурювання свідка до дачі неправдивих показань.

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