НАБУ оскаржило догану Назару Холодницькому в Верховному суді

Національне антикорупційне бюро оскаржило у Верховному суді догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це пише «Українська правда» з посиланням на директора НАБУ Артема Ситника.

За його словами, дата розгляду позову ще не визначена.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня рекомендувала винести догану, але не звільняти керівника САП Холодницького із займаної посади за скоєний дисциплінарний проступок.

Скаргу в КДКП подали генеральний прокурор Юрій Луценко і директор НАБУ Ситник. Вони звинуватили керівника САП в дисциплінарних правопорушення після того, як були оприлюднили записи, зроблені в робочому кабінеті Холодницького.

За словами директора НАБУ Ситника, на записах йдеться про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на посадових осіб та суди для прийняття ними певних рішень. Також було зафіксовано підбурювання свідка до дачі неправдивих показань.