До оборудки були залучені чотири посадовці «Укроборонпрому» та директор компанії

НАБУ спільно з СБУ викрило колишніх посадовців концерну «Укроборонпром», які займалися розкраданням державних коштів протягом 2016-2019 років. За цей період зловмисники вивели на свої рахунки понад 107 млн грн, повідомили у пресслужбах СБУ та НАБУ у вівторок, 11 лютого.

За даними слідства, четверо колишніх посадовців тогочасного «Укроборонпрому» (нині ДП «Українська оборонна промисловість») протягом 2016-2019 років створили схему з експорту військової продукції, залучивши до неї афілійовану комерційну структуру із зарубіжною реєстрацією. Загалом за цей період зловмисникам вдалося вкрасти 107, 2 млн грн.

«Корупційна схема полягала у штучному залученні державним підприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Водночас фактично вся робота здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Гроші, які переказували на рахунки компанії, виводили через фіктивні фірми та розподіляли між учасниками оборудки. За цим фактом правоохоронці повідомили про підозри п’ятьом учасникам схеми – чотирьом посадовцям «Укроборонпрому» та керівнику афілійованої компанії. Їм інкримінують:

ч. 3 ст. 28 ККУ, ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 28 ККУ, ч. 1 ст. 366 ККУ(службове підроблення, вчинене організованою групою).

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.