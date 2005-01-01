НАБУ заявило про тиск поліції на експертку, яка перевіряла «рюкзаки Авакова»

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що поліція порушила кримінальну справу стосовно експертки, яка проводила товарознавчу експертизу у так званій справі «рюкзаків Авакова».

«Є служби, які дотичні до нашої роботи. Насамперед це експерти, які пишуть висновки, особливо це стосується тих справ, де встановлені збитки. І це не перший випадок, коли на експертів здійснюється тиск. У цьому випадку йдуть погрози та здійснюється тиск МВС. Зараз зареєстроване провадження щодо експертки, що нібито вона підробила висновок», – сказав директор НАБУ в понеділок, 11 червня, повідомила агенція «Укрінформ».

Ситник уточнив, що під час експертизи фахівчиня досліджувала не вартість рюкзака, а його відповідність встановленим критеріям.

«Чомусь на думку сторони захисту ця експертиза має визначальне значення для справи. Тому, мабуть, у зв'язку з цим здійснюється тиск на цю експертку», – припускає директор НАБУ.

Пізніше у НАБУ повідомили, що Головне слідче управління Нацполіції порушило кримінальну справу відносно експертки ТОВ «Бюро судових експертиз «Надія» Бугрової Надії Костянтинівни. Також адвокати підозрюваного у цій кримінальній справі екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря зверталися до Міністерства юстиції з вимогою позбавити права Надію Бугрову займатися експертною діяльністю. Водночас Мін'юст, після проведення перевірки, застосував до експертки дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Національної гвардії були затримані син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр, екс-заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар та керівник ІТ-компанії «Turboseo» Володимир Литвин. Зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначала, що рюкзаки Нацгвардія закупила по 2799 грн. Всього закупили такої амуніції на 14,4 млн грн. Як встановила експертиза, пошиття таких рюкзаків обходиться в 555 грн.

Для всіх трьох фігурантів Солом'янський районний суд Києва 1 листопада обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Наразі НАБУ завершило слідство у цій справі та передало матеріали стороні захисту для ознайомлення.