Начальник Червоноградського відділу поліції Ігор Підлужний подав декларацію за 2023 рік
Начальник Червоноградського районного відділу поліції ГУНП Львівщини Ігор Підлужний оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Підлужний отримав 726 тис. грн зарплати в поліції Львівщини, 14 тис. грн монетизованих пільг та соцдопомоги. Дружина поліцейського Людмила працює у Львівському кооперативному фаховому коледжі економіки і права та вказує 120 тис. грн зарплати.
Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості на Львівщині. Зокрема, Ігор Підлужний має квартиру у Львові (47,7 м2), земельну ділянку та житловий будинок (148,5 м2) у Малехові, земельну ділянку та будинок (72 м2) у селі біля Яворова, а також ще дві ділянки у області. Дружина поліцейського є співвласницею квартири у Новояворівську (69 м2). Протягом останніх років нової нерухомості подружжя не купувало.
Власних авто поліцейський та його дружина не мають, але можуть користуватись машинами, які записані на Ольгу Підлужну, – Volvo XC90 (2006 року випуску) та Renault Laguna (2015 року випуску).
Ігор Підлужний очолив Червоноградський відділ поліції у 2023 році, до цього правоохоронець керував Золочівським відділом поліції ГУНП у Львівській області.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.