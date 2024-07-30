Ігор Підлужний очолив Червоноградський відділ поліції у 2023 році

Начальник Червоноградського районного відділу поліції ГУНП Львівщини Ігор Підлужний оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Підлужний отримав 726 тис. грн зарплати в поліції Львівщини, 14 тис. грн монетизованих пільг та соцдопомоги. Дружина поліцейського Людмила працює у Львівському кооперативному фаховому коледжі економіки і права та вказує 120 тис. грн зарплати.

Подружжя декларує низку об’єктів нерухомості на Львівщині. Зокрема, Ігор Підлужний має квартиру у Львові (47,7 м2), земельну ділянку та житловий будинок (148,5 м2) у Малехові, земельну ділянку та будинок (72 м2) у селі біля Яворова, а також ще дві ділянки у області. Дружина поліцейського є співвласницею квартири у Новояворівську (69 м2). Протягом останніх років нової нерухомості подружжя не купувало.

Власних авто поліцейський та його дружина не мають, але можуть користуватись машинами, які записані на Ольгу Підлужну, – Volvo XC90 (2006 року випуску) та Renault Laguna (2015 року випуску).

Ігор Підлужний очолив Червоноградський відділ поліції у 2023 році, до цього правоохоронець керував Золочівським відділом поліції ГУНП у Львівській області.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.