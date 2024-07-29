Олександр Штепа має близько 20 років стажу роботи в міліції, зокрема, на керівних посадах в ДАІ

Начальник Держекоінспеції Львівщини Олександр Штепа оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олександр Штепа отримав 680 тис. грн доходу. У цю суму входить, зокрема, пенсія (378 тис. грн), 171 тис. грн зарплати у Держекоінспекції Львівщини та 108 тис. грн зарплати у «Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка».

Олександр Штепа є співвласником квартири у Полтаві (38,8 м2) та орендує кімнату у селі Деревач неподалік Львова. Посадовець має два авто: BMW X5 (2017 року випуску) та Volkswagen Touareg (2013 року випуску). Судячи з повідомлення про зміни у майновому стані, одне з цих авто Штепа продав у 2024 році.

57-річний Олександр Штепа народився в місті Воркута Російської Федерації. Має близько 20 років стажу роботи в міліції, зокрема, на керівних посадах в ДАІ. У 2010-2016 роках був начальником ДАІ у Полтавській області. За даними полтавських ЗМІ, після звільнення з ДАІ він відсудив в МВС майже 300 тис. грн грошової допомоги за виробничу травму, якої МВС не визнавало.

Олександра Штепу призначили керівником Держекоінспекції Львівщини у 2023 році. Депутатів Львівської облради обурило кадрове призначення і вони вимагали звільнити Штепу з посади.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.