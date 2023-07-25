Екс-начальник ДАІ Полтавщини Олександр Штепа очолив Держекоінспекцію Львівщини

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 25 липня, ухвалила звернення до уряду та Державної екологічної інспекції з вимогою скасувати призначення на посаду начальника Держекоінспекції Львівщини колишнього працівника ДАІ, уродженця Росії Олександра Штепи. Спершу для ухвалення рішення забракло кілька голосів, але депутати повернулися до розгляду і таки підтримали звернення (за проголосували 44 обранці із 43 необхідних для прийняття рішення).

«Ми, депутати Львівської обласної ради, глибоко стурбовані та засуджуємо призначення на керівні посади посадових осіб з сумнівною репутацію та без проведення публічного конкурсу. Мовиться про призначення на посаду начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області, уродженця Рросійської Федерації, людини, яка працювала в органах ДАІ, Штепи Олександра Івановича», – йдеться у зверненні.

Наказ про призначення Олександра Штепи начальником Держекоінспекції Львівщини (фото Галини Янко)

Депутати вимагають відкликати наказ т. в. о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігоря Зубовича від 3 липня про призначення Олександра Штепи керівником Держекоінспекції Львівщини та провести публічний конкурс на цю посаду.

56-річний Олександр Штепа народився в місті Воркута Російської Федерації. Має близько 20 років стажу роботи в міліції, зокрема, на керівних посадах в ДАІ. У 2010-2016 роках був начальником ДАІ у Полтавській області. За даними полтавських ЗМІ, після звільнення з ДАІ він відсудив в МВС майже 300 тис. грн грошової допомоги за виробничу травму, якої МВС не визнавало.

Після звільнення з органів внутрішніх справ працював начальником служби безпеки «Полтававодоканалу», а згодом помічником ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. На початку липня Олександр Штепа призначений начальником Державної екологічної інспекції у Львівській області.