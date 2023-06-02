Понад 320 дерев породи вільха і дуб незаконно зрізали біля Стрия

У селі Бережниця Стрийської міської громади на Львівщині Державна екологічна інспекція виявила незаконну рубку понад 320 дерев, зокрема, дубів. Сума збитків становить понад 3 млн грн. Матеріали щодо незаконної рубки вже скерували в правоохоронні органи.

Як повідомили в Держекоінспекції Львівщини, масштабну незаконну рубку 321 дерева в околицях села Бержниця, що за 10 км від Стрия, виявили інспектори під час моніторингу.

«Встановлено, що в полезахисних смугах за межею населеного пункту зрубано 320 дерев породи вільха та дуб. Сума завданої шкоди становить 3 186 385 грн», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції Львівщини у п’ятницю, 2 червня.

На околицях Стрийської громади незаконно зрубали понад 300 ререв (фото Держекоінспекції)

Ще одного зрубаного дуба виявили на території об’єкта природно-заповідного фонду –пам’ятки місцевого значення «Парк XIX ст.» у селі Бережниця. Сума збитків – 257 тис. грн.

Особу порушника наразі не встановлено. Матеріали перевірки скерували в правоохоронні органи.