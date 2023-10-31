На Дніпропетровщині до семи років і шести місяців позбавлення волі засудили начальника відділення військової частини, який разом з підлеглим привласнив 3,5 мільйона гривень виплат фіктивних солдатів, повідомив у вівторок, 31 жовтня, Офіс генералнього прокурора.

інформує Офіс генпрокурора.

Як сказано в повідомленні, начальник відділення персоналу штабу військової частини разом з підлеглим фіктивно зарахували на бойову службу кількох громадян, даними яких володіли. Пізніше вони включили їх до наказу за нібито участь у бойових діях. Це довели у суді прокурори.

Гроші чоловіки отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн.

Посадовця військової частини визнали винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах та засудили до 7,6 року ув'язнення. Його також позбавили права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки. Водночас матеріали стосовно його спільника виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування у якому триває.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони визнали, що виплатили 123 млн грн премій військовим, які не брали участі у боях. Такі зловживання показав аудит 40 військових частин.