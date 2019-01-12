Над територією маєтку Петра Порошенка на Київщині заборонили запускати безпілотники

Наразі за такі польоти в обмежених зонах немає юридичних наслідків

Державна авіаційна служба України запровадила обмеження на польоти безпілотних повітряних суден, зокрема заборонено літати над будинком президента в Козині на Київщині. Про це пише «Українська правда».

Державіаслужба переконує, що питання безпечного використання безпілотних повітряних суден (БПС) недостатньо врегульовано. Мовляв, правила безпечно інтегрують нові види повітряних суден до чинної системи використання повітряного простору.

«Наразі, якщо ви маєте БПС вагою до 20 кг, польоти таких повітряних суден мають виконуватися у межах зон обмежень/резервувань повітряного простору. Для цього потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою до Украероцентру», – йдеться у повідомленні.

Засновник Quadrocopter.ua і дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк заявив, що рекомендації не відповідають нормативному документу, який ухвалили у вересні – «Порядку використанні повітряного простору».

Трояк зауважив, що є й рекомендації операторам безпілотників: не намагатися втрутитися за допомогою літального апарата в чиєсь приватне життя, не робити спроб когось сфотографувати або зафільмувати без його дозволу, припиняти політ на вимогу представників правоохоронних органів або військових.

«Фактично таких норм у жодних документах немає. Це просто рекомендація Державіаслужби, яка не має жодних юридичних наслідків», – сказав Трояк.

Мапа з обмеженою зоною над будинком президента, джерело — УП

Він додав, що зона в Козині із будинком президента закрита не лише для безпілотних літальних суден, а також для будь-яких пілотованих суден.

«Фактично за допомогою цієї зони вони закривають можливість знімати маєтки чиновників у Козині, тому що прирівнюють квадракоптер до літальної техніки, хоча ця техніка в тому районі використовується просто для фіксації, як летюча камера», – додав Трояк.

Нагадаємо, в червні 2018 року Державна авіаційна служба встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден (БПЛА) вагою до двох кілограмів.

Зокрема, польоти повинні виконуватися лише вдень. Також порядок забороняє літати над об’єктами під охороною, визначеними Міноборони, МВС, прикордонною службою, СБУ, Нацполіцією, Нацгвардією, УДО, іншими військовими та правоохоронними органами.

Не можуть БПЛА літати над дорогами державного значення, промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин та рідин тощо.