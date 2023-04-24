Кількість наданих Україні боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями. Про це повідомив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає «Укрінформ».

Наразі країни-члени ЄС продовжують працювати над реалізацією проекту спільного замовлення боєприпасів для України. Блок також послідовно виконує свої зобов’язання із постачання нашій державі військового обладнання, зброї й боєприпасів.

«Сьогодні ми поглянули на обсяг поставок Україні. Я можу припускати, що їх загальний обсяг вже перевищив 13 мільярдів євро, лише у вимірі військової підтримки. Ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання щодо доставки 1 млн одиниць артилерійських боєприпасів та ракет для України. Ви пам’ятаєте, що ми розробили перший, другий та третій шляхи для цього. Перший шлях передбачав використання 1 млрд євро, щоб відповісти на найбільш невідкладні потреби Україні. Ця робота продовжується... Зростає також кількість боєприпасів, хоча вона має зростати швидше наступними днями», – сказав Боррель.

За словами Борреля, другий шлях щодо спільного замовлення країнами Євросоюзу виробництва артбоєприпасів на підприємствах оборонної промисловості все ще потребує спільного рішення.

«Робота продовжується, щоб ми були повністю готові, до моменту, коли такий правовий документ буде завершеним», – додав глава євродипломатії.

«Третій шлях – збільшення спроможності нашої оборонної промисловості. Мій друг Тьєрі Бретон (єврокомісар – Ред.) невдовзі представить конкретні пропозиції для нарощування оборонного виробництва. Для цього нам буде потрібно використовувати те, що ми маємо, але ми маємо багато чого», – зазначив Боррель.

Верховний представник ЄС нагадав про підготовку понад 16 тис. українських військовослужбовців і додав, що ЄС підготує загалом 30 тис. військових фахівців до кінця цього року.

Також Боррель повідомив, що блок продовжує здійснювати санкційний тиск на Росію і формувати механізм притягнення винних до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.