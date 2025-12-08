Як легко розплутати гірлянду за декілька кроків

Заплутані гірлянди – одна з найтиповіших передсвяткових проблем. Дістаючи їх із коробки, ми часто стикаємося з тугим клубком дротів, який забирає купу часу та нервів. Але насправді розплутати гірлянду можна швидко і без ризику щось зламати, якщо знати кілька простих прийомів. Про дієві лайфхаки, які допоможуть впоратися з цим завданням легко та акуратно пише Inkl.

Як розплутати гірлянду

Починайте зі штекера. Не варто хапатися за середину дроту, це лише посилює плутанину. Найзручніше взяти гірлянду за вилку чи штекер і поступово проходити вузол за вузлом. Такий спосіб дає більше контролю та зменшує ризик утворення нових петель.

Розкладіть гірлянду на рівній поверхні. Покладіть її на підлогу, великий стіл або іншу рівну площину. Так набагато легше побачити всі заплутані ділянки та оцінити, з якого фрагмента почати роботу.

Акуратно послаблюйте вузли. Не смикайте дріт, це головна причина поломок. Краще легенько розгойдувати гірлянду або допомагати собі олівцем чи тонкою паличкою, щоб послабити затягнуті місця. Це безпечніший спосіб, особливо якщо лампочки маленькі та крихкі.

Як зберегти гірлянду до наступного року: