Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що ціна газу для її побутових споживачів у лютому становитиме 6,86 грн за кубометр. Така ціна буде нижчою за рекомендовану урядом на 13 копійок.

«У лютому в рамках тарифного плану “Місячний” ціна блакитного палива – 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки», – пояснили у «Нафтогазі».

У компанії зауважили, що закуповують газ на умовах, доступних іншим постачальникам, і нагадали, що для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу залишиться на рівні 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за кубометр, у залежності від місяця підписання на тариф.

За даними «Нафтогазу», компанія наразі обслуговує 9% споживачів в Україні (1,1 млн домогосподарств).

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою.

Після того, як у січні газопостачальні компанії різко підвищили вартість газу, Україною прокотилася хвиля протестів. Відтак уряд вирішив тимчасово знизити ціни на газ для усіх газопостачальних компаній.

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами.