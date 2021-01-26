Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що штрафи і пеня за несвоєчасно оплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV увечері в понеділок, 25 січня.

За його словами, уряд розпочав реалізацію кроків, необхідних для того, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати правильно і зручно для людей.

«По-перше, було встановлено граничну ціну на ринку газу з 1 лютого і до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за кубічний метр. По-друге, тарифи на тепло і гарячу воду будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє , після консультацій з урядом і депутатами НКРЕКП прийняла рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр», – сказав Шмигаль

Прем'єр-міністр України також повідомив, що в уряді очікують результатів розслідування Антимонопольного комітету і встановлення чесних прозорих правил на ринку газу.

«Кабміном буде ухвалено рішення про компенсацію домогосподарствам, в яких встановлено електроопалення. Тобто ціна на газ буде встановлюватися один раз на рік, як це робиться в більшості країн Європи», – зазначив Шмигаль.

Водночас, як зазначив прем'єр-міністр, уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради ініціюватиме ухвалення законопроекту про можливість передачі газорозподільних мереж органам місцевого самоврядування.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн/м3 (зараз тариф становить від 6,99 до 10,8 грн/м3 ). Відповідне рішення уряд ухвалив 18 січня.

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