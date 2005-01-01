«Нафтогаз» вирішив добиватися арешту активів «Газпрому» в світі

Президент України Петро Порошенко назвав країни, де будуть заарештовані активи російського монополіста компанії «Газпрому», для отримання $2,6 млрд, які, згідно з судовим рішенням, повинна отримати Україна. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Для того, щоб отримати $2,6 млрд, які Газпром відмовляється нам платити, юристи, які представляють Україну зараз, заарештували активи в Британії, Нідерландах, в Сполучених Штатах Америки найближчим часом (заарештують, - ред), в Швейцарії. Ми нікому не дозволимо грабувати Україну», – заявив він.

Нагадаємо, 5 червня, суд в Нідерландах видав арешт на активи «Газпрому» для виплати «Нафтогазу» України на 2,6 млрд доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Пізніше у «Газпромі» заявили, що знають про дії «Нафтогазу» на території Нідерландів з примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року стосовно спору щодо транзитного контракту.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія почала арешт активів «Газпрому» за запитом України. Швейцарські судові пристави 30 травня провели опис майна в офісі компанії Nord Stream AG - операторові морського газопроводу Північний потік, по якому в Німеччину доставляється російський газ. Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що «Газпром» в Швейцарії оскаржив арешт нідерландських активів.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 млрд доларів на користь «Нафтогазу».