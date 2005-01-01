«Газпром» відмовляється постачати газ до України та виплачувати борг

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма

Російський «Газпром» відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу про постачання і транзит газу через Україну. Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз» за підсумками переговорів, що відбулися минулого тижня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Газпром» дав зрозуміти – російська газова монополія відмовляється відновлювати постачання в Україну, як це передбачено рішенням Стокгольмського арбітражу від грудня минулого року, і відмовляється підтвердити виплату 2,6 млрд доларів відповідно до рішення арбітражу за транзитним контрактом від лютого поточного року», – повідомили в «Нафтогазі».

В українській компанії нагадали, що обидва рішення Стокгольмського арбітражу є остаточними і оскарженню не підлягають.

«Згідно з даними «Нафтогазу», на переговорах представники «Газпрому» озвучили бажання внести в контракти з «Нафтогазом» поправки, які суперечать рішенням міжнародного арбітражу, або ж розірвати контракти з українською компанією. «Нафтогаз» вважає таку позицію неприйнятною і відхилив пропозиції «Газпрому», – зазначають у НАК.

Сторони домовилися провести ще один раунд переговорів у квітні.

«Відмова «Газпрому» дотримуватися чинного рішення важливого і шанованого міжнародного комерційного арбітражу ставить під серйозні сумніви надійність «Газпрому» як партнера європейської газової галузі», – резюмує головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Як писав ZAXID.NET, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов’язав російського монополіста «Газпром» доплатити «Нафтогазу України» 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги «Нафтогазу», російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом «Нафтогазу» за контрактом на транзит газу та «будуть захищати свої права всіма законними способами». Паралельно російська монополія повідомила про намір розірвати усі контракти з «Нафтогазом». Проте, як писали російські ЗМІ, «Газпром» буде змушений підписати новий контракт на транзит газу з Україною через замалу потужність «Північного потоку-2» для покриття газових потреб Європи.