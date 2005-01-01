«Газпром» подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти «Нафтогазу»

Російська компанія «Газпром» 21 березня подала до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про часткове скасування остаточного рішення арбітражного розгляду з «Нафтогазом України» з питання постачання газу, яким, зокрема, компанію зобов’язали виплатити «Нафтогазу України» понад 2,5 мільярда доларів, повідомила російська агенція «Интерфакс» з посиланням на російську компанію-монополіста.

Апеляцію «Газпром» мотивує, зокрема, «перевищенням повноважень» арбітрами та їхніми процесуальними помилками.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов’язав російського монополіста «Газпром» доплатити «Нафтогазу України» 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги «Нафтогазу», російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом «Нафтогазу» за контрактом на транзит газу та «будуть захищати свої права всіма законними способами». Паралельно російська монополія повідомила про намір розірвати усі контракти з «Нафтогазом». Проте, як писали російські ЗМІ, «Газпром» буде змушений підписати новий контракт на транзит газу з Україною через замалу потужність «Північного потоку-2» для покриття газових потреб Європи.