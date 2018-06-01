«Нафтогаз» запросив «Газпром» на перемовини щодо газового транзиту

НАК «Нафтогаз України» пропонує російському «Газпрому» вести перемовини про умови майбутнього транзиту російського газу в ЄС в ініційованому Єврокомісією тристоронньому форматі. Про це пише «Економічна правда».

«Пропонуємо пану Міллеру (Олексій Міллер, голова правління ВАТ «Газпром», - ред.) обговорити це питання на переговорах, ініційованих Єврокомісією», – йдеться в повідомленні.

Раніше заступник голови правління «Газпрому»Олександр Медведєв заявив про нерозуміння, з ким саме з боку України необхідно вести переговори з даного питання.

Як повідомили російські ЗМІ, НАК «Нафтогаз України» направив свої пропозиції російському «Газпрому» щодо умов транзиту російського газу в 2020-2028 роках – після закінчення поточного транзитного контракту з «Газпромом».

Нагадаємо, Україна і Євросоюз домовилися почати тристоронні переговори щодо транзиту газу європейським споживачам з РФ.

Раніше «Газпром» заявив, що може зберегти транзит газу через Україну обсягом 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Наприкінці березня заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв повідомив, що «Газпром» і «Нафтогаз» почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У «Нафтогазі» наголосили, що росіяни продовжують відмовлятися від виконання рішень арбітрів у двох комерційних суперечках із «Нафтогазом» та запропонували внести зміни до контрактів або розірвати їх.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 млрд доларів на користь «Нафтогазу».