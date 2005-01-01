За позовом «Нафтогазу» у Нідерландах та Швейцарії арештували активи «Газпрому»

Україна домагається від «Газпрому» виконанн рішень Стокгольмського арбітражу

Суд у Нідерландах арештував активи російського «Газпрому», щоб виплатити українській держкомпанії «Нафтогаз України» 2,6 млрд дол. США за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Минулого тижня «Нафтогаз України» подав клопотання щодо арешту часток «Газпрому» в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній «Газпрому». Клопотання були подані для забезпечення права Нафтогазу на отримання від російського монополіста 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу, яке було ухвалено в лютому 2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній «Газпрому» в Голландії відмовились співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт, повідомила у вівторок, 5 червня, прес-служба «Нафтогазу».

Крім того, «Нафтогаз» також ініціював арешт активів у інших юрисдикціях, включно з частками Газпрому в його дочірніх компаніях «Nord Stream AG» та «Nord Stream 2 AG». Швейцарський суд задовольнив клопотання Нафтогазу, і судові виконавці проводять дії, щоб заморозити ці та інші активи.

«Трибунал присудив Газпрому виплатити Нафтогазу 4,63 млрд дол. компенсації за збитки через порушення умов транзитного контракту. Ми вже фактично отримали 2,1 млрд дол., які відповідно до рішення в транзитній справі були зараховані як плата за газ, поставлений Нафтогазу Газпромом у 2014-2015 роках. Тепер ми працюємо над тим, щоб отримати решту», – пояснив головний комерційний директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

Як відомо, у квітні 2014 року «Газпром» підвищив ціну на газ для «Нафтогазу» більш ніж на 80%. Це сталося за кілька днів після окупації Криму Росією. «Нафтогаз» опротестував таке необґрунтоване підняття ціни в арбітражі, і трибунал зменшив плату за газ, відібраний у 2014-2015 роках, на близько 1,8 млрд дол. Крім того, трибунал відхилив вимогу Газпрому за принципом «бери або плати» як надмірну, що зекономило Нафтогазу близько 77 млрд дол. до завершення терміну дії контракту в 2019 році.

За перемогу в Стокгольмському арбітражі 42 працівники «Нафтогазу» отримають премії на загальну суму 46,3 млн дол.