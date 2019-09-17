«Нафтогаз» звинуватили у приховуванні інформації щодо закупівлі газу за літніми цінам

У серпні українським родинам дозволили заплатити заздалегідь за газ за літніми тарифами

Антимонопольний комітет України проаналізував послугу «газовий запас» «Нафтогазу», за допомогою якої споживачі можуть закупити на зиму газ за літніми цінами, та дійшов висновку, що газова компанія не розкрила для українців повної інформації про цю послугу. Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету (АМКУ).

Зокрема, фахівці виявили кілька неточностей, які містяться у рекламі «Газового запасу». На думку предстпавників АМКУ, вони не відповідають угоді, яку споживачі підписують з газопостачальниками.

«Інформація, розміщена на сайті газопостачальної компанії «Нафтогаз України» щодо продукту «Газовий запас» в межах акції «Твоя енергонезалежність», не містить повних та точних умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач», — йдеться в повідомленні АМКУ.

Зокрема, вони виявили, що насправді споживач, купуючи «Газовий запас», отримає право протягом зими споживати газ за літніми цінами лише у разі, якщо взимку ціна газу зросте. Якщо ж взимку ціна газу впаде, то споживачу доведеться купувати газ, навіть попри те, що він закупив його наперед. Закуплений так званий газовий запас споживач зможе використати лише тоді, коли ринкова вартість газу підніметься вище за ціну газу, придбану за акцією.

Також в АМКУ зазначають, що у вересні ціни на газ для населення впали нижче за ціну, встановлену в акції «Газовий запас», тому ті споживачі, які захочуть придбати газ за акцією у вересні, будуть за нього переплачувати.

«Враховуючи викладене, Антимонопольний комітет рекомендує газопостачальній компанії «Нафтогаз України» та регіональним газопостачальним компаніям при здійсненні комунікації щодо акції «Газовий запас» припинити поширення неповної та неточної інформації, оскільки це містить ознаки порушення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», – йдеться у повідомлення АМКУ.

Також Антимонопольний комітет звернувся до Національної комісії з енергетики та комунальних послуг з пропозицією вжити заходів з контролю за газопостачальниками.

Нагадаємо, наприкінці серпня НАК «Нафтогаз України» запустила новий продукт «Газовий запас» і пропонувала побутовим споживачам купити газ у вересні за низькою літньою ціною і використовувати його протягом опалювального сезону. Зокрема, побутовим споживачам пропонували закупити на цих умовах до 25 тис. м3 газу.

У «Нафтогазі» вважали, що вартість газу ближче до опалювального сезону зросте, тому така пропозиція є вигідною.

На початку вересня послугою «Газовий запас» в Україні скористалося 7 32о родин. Серед них на Львівщині — понад 1500.