Усі члени наглядової ради компанії «Нафтогаз», які були присутні під час позачергового засідання 30 квітня, подають письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Про це йдеться у заяві «Нафтогазу», опублікованій пізно увечері в п’ятницю, 30 квітня.

Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. Ці два тижні члени наглядової ради будуть підтримувати роботу компанії та працювати над передачею повноважень.

Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження поновили для того, щоб забезпечити безперервне корпоративне врядування компанії.

«Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі», – йдеться у заяві членів наглядової ради «Нафтогазу».

Напередодні члени наглядової ради розкритикували рішення уряду про зміну голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва на виконувача обов’язків міністра енергетики та екс-виконавчого директора компанії Юрія Вітренка, а також визнання незадовільною роботу керівництва «Нафтогазу».

28 квітня уряд в рамках загальних зборів акціонерів «Нафтогазу України» визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. Кабмін спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради – як незалежних, так і представників від держави – з їх подальшим відновленням з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, Кабінет достроково припинив повноваження голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, а також призначив її керівником Юрія Вітренка терміном на один рік.

В уряді заявили, що на звільнення Коболєва вплинули незадовільні фінансові показники «Нафтогазу» за 2020 рік: 19 млрд грн чистого консолідованого збитку групи.

Коболєв заявив, що буде оскаржувати це рішення уряду.