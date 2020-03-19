НАН України анонсувала виробництво українських тест-систем на коронавірус

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

Національна академія наук України повідомила про завершення роботи над створенням вітчизняних тест-систем SARS-CoV-2. Про це ввечері у четвер, 19 березня, інформує прес-служба НАН України.

Як повідомляється, ще в січні, після появи інформації про епідемію нового коронавірусу в китайському Ухані, науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України за завданням Ради національної безпеки і оборони України розпочали роботу над створенням вітчизняних тест-систем.

«За цей час в Інституті вдалося провести дизайн і синтез 4-х нуклеотидних праймерів, які відповідають найбільш специфічним послідовностям в геномі даного вірусу. Здійснена підготовка до випробувань лабораторного варіанта оригінальної тест-системи для діагностики коронавірусу 2019-nCoV, яка не підпадає під патентну охорону закордонних тест систем, що вже опубліковані», – йдеться в повідомленні.

Наразі розроблена тест-система готується до випуску на базі Інституту молекулярної біології генетики НАН України.

Крім того, в НАН нагадали про розробку та впровадження в медичну практику низки препаратів з противірусною дією, зокрема імуномодулятора і противірусного засобу «Аміксин».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу Covid-19