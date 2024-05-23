Підозрюваний у замаху на Роберта Фіцо словацький письменник Юрай Чинтула

Юрай Чинтула, якого підозрюють у замаху на вбивство прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що не хотів вбивати політика. За словами 71-річного обвинувачуваного, він мав на меті тільки завдати шкоди здоров’ю Фіцо. Про це повідомляє словацький сайт новин Pravda, пише у четвер, 23 травня, «Європейська правда».

Як йдеться в постанові про досудове ув’язнення Чинтули, на яке посилається словацький сайт новин Pravda, обвинувачений заявляє, що не погоджується із рішеннями словацького уряду щодо скасування Спеціальної прокуратури та тиск на незалежні ЗМІ. Крім того, Юрай Чинтула заявив, що прагне відновити надання військової допомоги Україні з боку Словаччини, а також вважає, що нинішня словацька влада зрадила Європейський союз і тому «вирішив діяти».

За даними словацьких журналістів, Юрай Чинтула планував замах на Фіцо протягом двох днів. Для цього він використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, який придбав законно. Нападник запевняє, що не хотів вбивати прем’єр міністра, а тільки «хотів завдати шкоди його здоров’ю, щоб той не міг працювати».

Водночас один зі свідків замаху стверджує, що Чинтула казав «ворожі і злісні речі» про Роберта Фіцо. Свідок також запевняє, що обвинувачений висловлював невдоволення дружньою політикою Фіцо щодо Росії та Угорщини.

Зазначимо, що у разі визнання Юрая Чинтули винним у замаху на Роберта Фіцо, йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували до лікарні із вогнепальними пораненнями, які він отримав поблизу будівлі у місті Гандлова, де відбувалося засідання уряду. 16 травня віце-прем’єр-міністр Словаччини Томас Тараба, заявив, що Фіцо успішно прооперували і його життю нічого не загрожує.

Того ж дня словацькому письменнику Юраю Чинтулі висунули обвинувачення в замаху на вбивство Роберта Фіцо.