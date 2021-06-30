Артем Бєсєдін не гратиме за збірну України у матчі з Англією

Нападник збірної України з футболу Артем Бєсєдін, який отримав серйозну травму під час матчу зі Швецією 29 червня, припиняє грати на Євро-2020. Про це 30 червня повідомив асистент тренера української збірної Олександр Шовковський у Facebook.

«На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною. Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом. Він вимушено залишає розташування команди і вертається в Київ, аби пройти повне обстеження. І повернутись більш сильним», – написав Олександр Шовковський.

Нагадаємо, Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку першого овертайму, а через кілька хвилин змушений був покинути поле через важку травму після грубого фолу зі сторони шведського нападника Маркуса Даніельссона.

Головний арбітр матчу Даніеле Орсато спочатку показав Даніельссону жовту картку, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення і вилучив футболіста збірної Швеції. Додамо, що на Євро-2020 Артем Бесєдін провів три матчі, але голів не забивав. Нагадаємо, 25-річний Андрій Бєсєдін грає за київське «Динамо» на позиції нападника.

29 червня у Глазго збірна України обіграла збірну Швеції з рахунком 2:1 і вперше вийшла у чвертьфінал чемпіонату Євро-2020, де вже в суботу, 3 липня, зіграє зі збірною Англії. Тренер української збірної Андрій Шевченко вважає, що для перемоги над Англією футболістам потрібні віра і стійкість.

«Щоб досягти цього результату, треба мати віру та стійкість. Збірна Англії – сильна команда з хорошими виконавцями й довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Це дуже потужна команда, я це чудово знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Зараз найголовніше – відновити свої сили. Будемо намагатися нав'язати англійцям щось, що дасть нам можливість досягти позитивного результату», – прокоментував Андрій Шевченко шанси українців на перемогу.

У середу, 30 червня, українські футболісти вилітають в Рим, де 3 липня зіграють з англійцями.