Шевченківський районний суд Києва засудив громадянина Вірменії, обвинуваченого у розбійному нападі на головного консультантом департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Олександра Бухтатого у березні 2019 року, який помер після побиття.

«Громадянина Республіки Вірменія засуджено до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу», – повідомила Київська міська прокуратура, зазначаючи, що суд виніс рішення у четвер, 21 січня.

Зазначено, що обвинувачений свою вину визнав частково.

Нагадаємо, закривавлений труп Олександра Бухтатого знайшли 14 березня 2019 року. Тіло знайшов охоронець будівництва, який повертався з нічної зміни і побачив криваві сліди. За інформацією медиків, у загиблого була розбита голова. Нападники викрали його мобільний телефон та банківську картку і втекли з місця злочину.

Згодом речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що у працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого виявили перелом кісток носа, однак попередня причина смерті – хвороба серця.

15 січня одного із нападників заарештували. Ним виявився 25-річний громадянин Вірменії. Йому повідомили про підозру за статтею про розбій, вчинений за змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном.