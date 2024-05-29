Нардеп із Львівщини Михайло Бондар оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Михайло Бондар немає власного житла чи авто
Народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар подав декларацію за 2023 рік, вказавши понад 800 тис. грн доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Михайло Бондар отримав 663 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 142 тис. грн пенсії, 22 тис. грн соцдопомоги та 3 тис. грн від надання майна в оренду. У депутата немає жодних заощаджень (грошових активів).
У народного депутата немає власного житла, він орендує квартиру в Києві площею 70 м2. У 2022 році народний депутат став власником 2 га землі у селі Матів біля межі Львівської та Волинської областей, що поруч із селом Бодячів, де народився нардеп. Михайло Бондар немає власного чи орендованого авто.
Нагадаємо, що 50-річний Михайло Бондар народився у Червоноградському районі Львівщини, навчався у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю фінанси, економіка і підприємництво, працював бухгалтером. Під час Революції гідності був сотником 10 Сокальської сотні Самооборони Майдану. Після перемоги на Майдані пішов добровольцем в Нацгвардію. У 2014 році отримав поранення біля Слов'янська, брав участь у бойових діях біля Дебальцевого.
Михайло Бондар є народним депутатом двох скликань, йому двічі вдалось перемогти на мажоритарному окрузі у Бродівському, Буському і Радехівському районах.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.