Михайло Бондар є народним депутатом двох скликань

Народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар подав декларацію за 2023 рік, вказавши понад 800 тис. грн доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Михайло Бондар отримав 663 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 142 тис. грн пенсії, 22 тис. грн соцдопомоги та 3 тис. грн від надання майна в оренду. У депутата немає жодних заощаджень (грошових активів).

У народного депутата немає власного житла, він орендує квартиру в Києві площею 70 м2. У 2022 році народний депутат став власником 2 га землі у селі Матів біля межі Львівської та Волинської областей, що поруч із селом Бодячів, де народився нардеп. Михайло Бондар немає власного чи орендованого авто.

Нагадаємо, що 50-річний Михайло Бондар народився у Червоноградському районі Львівщини, навчався у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю фінанси, економіка і підприємництво, працював бухгалтером. Під час Революції гідності був сотником 10 Сокальської сотні Самооборони Майдану. Після перемоги на Майдані пішов добровольцем в Нацгвардію. У 2014 році отримав поранення біля Слов'янська, брав участь у бойових діях біля Дебальцевого.

Михайло Бондар є народним депутатом двох скликань, йому двічі вдалось перемогти на мажоритарному окрузі у Бродівському, Буському і Радехівському районах.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.