Сергій Шахов не вказав у декларації відомостей про майно цивільної дружини

Національне агентство із запобігання корупції заявляє, що виявило ознаки недостовірного декларування у діях народного депутата, члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова на загальну суму 15,4 млн грн. Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на довідку від НАЗК за 13 жовтня.

Як повідомляється, перевірка, яку НАЗК розпочала у березні цього року, виявила, що нардеп не вказав у декларації відомостей про члена своєї родини. Як випливає з документа НАЗК, йдеться про Інну Журбу, цивільну дружину Шахова.

Під час перевірки НАЗК встановило, що у 2020 році Шахов разом із Журбою літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про загальні витрати та наявність загального бюджету, необхідного для встановлення факту відносин.

Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.

У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки у статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, та нарахували у декларації Шахова недостовірні відомості на суму 15,4 млн грн.

«У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України», – йдеться у висновку НАЗК.

Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Як зазначається, тепер результати перевірки НАЗК долучать до кримінального провадження НАБУ.